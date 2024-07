Decidiu amputar parte de um dedo para poder participar nos Jogos

Há duas semanas, Matt Dawson, jogador australiano de hóquei em campo, treinava em Perth, na Austrália, e partiu de forma grave um dedo da mão direita. A recuperação seria demorada, teria de engessar a mão e não poderia participar nos Jogos Olímpicos. Por isso, amputou parte do dedo.

O problema seria complexo e a recuperação demoraria alguns meses, o que impediria o atleta de 30 anos de participar naqueles que, possivelmente, seriam os seus últimos Jogos Olímpicos da carreira. Se recorresse à amputação da falange direita, estaria apto para jogar 10 dias depois e foi isso que decidiu ainda no dia da lesão.

À imprensa australiana, o jogador admitiu que a lesão foi tão dolorosa que desmaiou quando olhou para o dedo. Ao embarcar rumo a França para o evento olímpico, Dawson garantiu ao Channel Seven que a decisão foi "bem informada e acompanhada por um cirurgião plástico".

Numa outra entrevista, no podcast Parlez Vous Hockey, o jogador assumiu estar "mais perto do fim da carreira do que do início" e, perante a possibilidade de esta ser a sua última participação nos Jogos Olímpicos, sabia que queria dar o seu melhor. "Se tirar parte do dedo fosse o preço a pagar, eu faria isso", disse.

O capitão da selecção australiana de hóquei em campo já se pronunciou sobre a decisão do colega e até com alguma naturalidade. "Ele passou uma vida inteira a fazer sacrifícios para competir ao mais alto nível. Isto foi uma decisão fácil", comentou Aran Zalewski.

Colin Batch, técnico da selecção australiana, também reconheceu que o acto foi uma demonstração do empenho do atleta para com a missão olímpica. Ainda assim, admitiu que se estivesse na mesma situação talvez não tivesse a mesma coragem.

A equipa de hóquei em campo australiana garantiu a prata em Tóquio 2020 (a Bélgica conseguiu o ouro) e estreia-se no evento de 2024 contra a Argentina, este sábado, 27 de Julho.

Portugal tem representação em 15 modalidades diferentes, mas não estará presente nas provas de hóquei em campo. Ao todo, a missão olímpica portuguesa leva 73 atletas.

Os Jogos Olímpicos acontecem de 26 de Julho a 11 de Agosto.