Queens of the Stone Age cancelam passagem por Vilar de Mouros

Os Queens of the Stone Age anunciaram esta sexta-feira o cancelamento da sua digressão europeia. Está assim riscada da agenda a sua passagem pelo festival CA Vilar de Mouros, do qual eram o principal destaque do primeiro dia, 21 de Agosto. A banda americana já havia, há umas semanas, cancelado os concertos em solo europeu que tinha marcados para este mês.

A justificação é um problema de saúde que afecta o vocalista e guitarrista Josh Homme: o líder do grupo de álbuns como Rated R (2000), Songs for the Deaf (2002) ou ...Like Clockwork (2013) está obrigado a permanecer nos Estados Unidos, para continuar a receber cuidados médicos dos profissionais de saúde que estão a acompanhá-lo. A banda não tem detalhado o problema concreto do músico. No ano passado, pouco antes do lançamento do mais recente álbum dos Queens of the Stone Age (In Times New Roman…), Homme revelou que lhe fora diagnosticado um cancro em 2022. Não entrou em grandes detalhes, tendo dito apenas que a cirurgia para retirar o tumor havia corrido bem e que se encontrava em recuperação.

Em comunicado, a organização do CA Vilar de Mouros diz-se “desolada” com o cancelamento forçado dos Queens of the Stone Age. O festival deseja a Josh Homme uma “recuperação rápida”. Afirma também estar a “trabalhar no sentido de anunciar na próxima quarta-feira, 31 de Julho, uma banda ou artista substituto, assim como o cartaz completo do festival”. A partir do dia seguinte, 1 de Agosto, é possível, junto da empresa de serviços de bilheteira See Tickets, solicitar o reembolso do bilhete diário para o dia 21.

Neste momento, os artistas confirmados pelo festival são: The Legendary Tigerman e Jazmin Bean (21 de Agosto); Soulfly (22 de Agosto); Die Antwoord e Crystal Fighters (23 de Agosto); e The Darkness e The Libertines (24 de Agosto).