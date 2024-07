Maria Abranches: “Para todas as Marias”

Este é o retrato da Ana Maria, uma mulher angolana, com uma história comum a inúmeras mulheres, cujo contributo silencioso construiu, moldou e sustenta o mundo. Pertence a uma série chamada MARIA, que se debruça sobre duas questões levantadas pela historiadora e activista Françoise Vergès: “Quem limpa o mundo?” e “Porque é que esse trabalho tem um perfil de raça e género?”.

Esta fotografia é particularmente forte para mim porque, tirando alguns momentos do seu percurso nos transportes, de casa ao trabalho, da periferia ao centro, foi a única vez em que vi a Ana Maria parar por uns segundos, tal era a sua exaustão. Tinha acabado de ajudar uma senhora idosa de quem cuida há muitos anos a levantar-se, após uma queda.

É uma fotografia que procura contar a história pouco reconhecida da vida e do trabalho de mulheres racializadas em Portugal, onde a estrutura social é ainda fortemente marcada pelo seu passado colonial.

Escolhi este retrato porque representa tudo aquilo que procuro quando fotografo: sendo um gesto do presente, tem a particularidade de representar o passado e de estar sempre a olhar para o futuro; é, também, um testemunho e, nesse sentido, acho que a sua maior importância é não permitir que a história, as pessoas e as suas lutas sejam esquecidas.

Maria Abranches trabalha como fotógrafa documental independente com interesse em questões de direitos humanos. Formou-se e trabalhou como arquitecta durante alguns anos e estudou fotografia no ArCo, que lhe abriu portas para um estágio de fotojornalismo no PÚBLICO, que a levou a dedicar-se, exclusivamente, à fotografia. Colabora com diversas publicações e entidades culturais como o PÚBLICO, Agência Reuters, The Guardian e Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros. Em 2023, foi seleccionada para a 5.ª Edição da Masterclass Narrativa, orientada pelo fotógrafo Mário Cruz, onde elaborou o trabalho MARIA, pelo qual recebeu, recentemente, o prémio Cortona On The Move 2024 e uma Menção Honrosa nos Prémios Novos Talentos Fnac 2024. Mais em: www.instagram.com/maria_abranches