A luta continua no FMM com DAM, iLe e Prétu

Há 23 anos que Tamer Nafar repete que é um músico, antes de ser um palestiniano. Não porque a sua origem e a sua cultura sejam irrelevantes, mas porque, assim o ouvimos dizer no Castelo de Sines, na quinta-feira em que os DAM actuam no Festival Músicas do Mundo (FMM), se tivesse nascido sueco ou alemão, acredita, dedicar-se-ia na mesma ao hip-hop. E habituado a ser visto como uma nacionalidade antes de tudo o resto, habituado a que a sua vida enquanto músico esteja sempre à mercê da temperatura da relação, em cada dado instante, do mundo para com a ocupação e a resistência da Palestina, Tamer gostaria de poder existir enquanto indivíduo e não enquanto forçado representante de um povo oprimido e sob ameaça. “Mas devido àquilo que se está a passar em Gaza, agora sou mais palestiniano do que qualquer outra coisa no mundo”, desabafa.