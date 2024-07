Fim-de-semana na TV: da Air Lino ao Impacto Verde, entre Ossos e Amor Fati

CINEMA

A Baleia

Nos Studios, sábado, 19h25

Drama realizado por Darren Aronofsky, com base na peça de Samuel D. Hunter, que aqui se responsabiliza pelo argumento. Brendan Fraser, no papel que lhe valeu o Óscar, dá corpo a Charlie, um homem com obesidade mórbida que vive numa imensa solidão. O que mais o consome é a culpa de não ter acompanhado o crescimento da filha (Sadie Sink). Mas, agora, está decidido a reconquistar o afecto dela.

Dogman

TVCine Top, sábado, 21h30

Douglas Munrow é um criminoso implacável. Uma longa conversa com a sua psiquiatra revela-nos as razões e os traumas: depois de uma infância de terror, criou uma relação de enorme proximidade com os cães, dos quais obteve a única forma de amor que conheceu.

Seleccionado para competir no Festival de Cinema de Veneza 2023, o filme é escrito e realizado por Luc Besson e tem banda sonora de Éric Serra, seu colaborador habitual. Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, John Charles Aguilar e Grace Palma formam o elenco.

As Mil e Uma Noites: Volume 3, O Encantado

RTP2, 23h56

Depois de ter passado O Inquieto e O Desolado, a RTP2 fecha a emissão da trilogia As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes, com o último tomo, O Encantado. Todos os volumes foram filmados entre o Verão de 2013 e o de 2014, a partir de um guião em construção que tinha como base histórias recolhidas por um grupo de jornalistas sobre a crise vivida pela sociedade portuguesa.

Cloud Atlas

TVCine Emotion, domingo, 17h15

Co-realizado pelas irmãs Wachowski e por Tom Tykwer, um épico inspirado no best-seller de David Mitchell, com Tom Hanks, Halle Berry e Hugh Grant como protagonistas. Personagens conhecem-se, separam-se e reúnem-se em vários ciclos de nascimento e morte. Todas as suas acções e escolhas se interligam e vão ter implicações no passado, presente e futuro.

Hereafter - Outra Vida

Cinemundo, domingo, 20h20

Clint Eastwood filma as histórias paralelas de três pessoas assombradas pela morte: um americano atormentado por capacidades paranormais (Matt Damon), uma jornalista francesa com uma experiência de quase-morte (Cécile de France) e um rapazinho inglês (George e Frankie McLaren) incapaz de lidar com a perda do irmão gémeo.

E Tudo o Vento Levou

RTP Memória, domingo, 21h

Filme mítico de Victor Fleming, baseado no romance de Margaret Mitchell, ganhou dez Óscares (em 15 nomeações) em 1940. É um épico romântico, passado em plena Guerra Civil americana e envolto no duelo amor-ódio entre a intempestiva Scarlet O’Hara (Vivien Leigh) e o charmoso Rhett Butler (Clark Gable).

Ossos

AXN Movies, domingo, 21h10

Premiado pela fotografia no Festival de Cinema de Veneza, o filme de Pedro Costa desenrola-se num bairro de lata em Lisboa, onde Clotilde (Vanda Duarte) e a família partilham uma barraca com Tina (Maria Lipkina). Clotilde desloca-se para o trabalho como mulher-a-dias, enquanto Tina dá à luz numa maternidade. É Clotilde quem a leva a casa, porque o companheiro (Nuno Vaz) está ausente. É então que Tina toma uma decisão drástica.

Sede de Viver

TVCine Top, domingo, 21h20

Realizado por George Clooney e protagonizado por Ben Affleck e Tye Sheridan, é uma adaptação das memórias de J.R. Moehringer. A história começa em 1972, quando o jovem Moehringer tem nove anos e se muda para a casa do avô em Long Island, mas é no tio Charlie que encontra uma figura paternal. Desponta um escritor.

SÉRIE

Excursões Air Lino

RTP2, sábado, 1h58

Excursões low cost, aldrabões adoráveis e Portugal no autocarro – assim vai a comédia que a RTP lançou em 2018 e que repõe a partir de hoje, para animação diária dos serões estivais. Rui Unas e Dânia Neto são os cicerones desta série apoiada em panfletos, recheada de promoções e de farnel pronto para a viagem. O guião é de Mário Botequilha e Filipe Homem Fonseca; a realização, de Francisco Antunez. No primeiro episódio, Anita ao volante, está tudo preparado (e incluído) para um passeio até às caves do vinho do Porto.

DOCUMENTÁRIO

Amor Fati

RTP2, domingo, 2h50

Apostando numa abordagem emocional às pessoas que filma, Cláudia Varejão (No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos, Ama-San) constrói um mosaico para olhar o quotidiano de indivíduos muito diferentes – irmãs, mães e filhas, donos e animais, famílias – que se tornam de certa forma parecidos (até fisicamente), por estarem ligados por algum tipo de amor. A autora descreve-o como uma “celebração da vida”, mas também um olhar íntimo sobre as vozes interiores que fazem de cada um quem é.

MAGAZINE

Impacto Verde

RTP3, sábado, 18h45

Estreia. Dos gestos individuais às grandes pegadas ecológicas, é de alterações climáticas que trata o programa co-produzido pela estação pública e o projecto de literacia ambiental Green eFact. É “uma espécie de explicador (...) que pretende ter um impacto na vida das pessoas”, resume Daniela Santiago, jornalista e editora de ambiente e acção climática na RTP, que aqui assume o papel de apresentadora.

Impacto Verde posiciona-se como fonte de factos e explicações rigorosas de temas complexos (das cadeias de distribuição alimentar até às crises de refugiados), promete desmontar mitos e fake news, e aproveita para oferecer dicas de hábitos mais sustentáveis.

MÚSICA

Millennium Festival ao Largo - Cavalleria Rusticana

RTP2, sábado, 22h01

Estreada em 1890, em Roma, a ópera de Pietro Mascagni é levada hoje à cena pelo Festival ao Largo, numa versão de concerto a cargo da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, com direcção musical de Antonio Pirolli. A RTP2 liga-se em directo ao Largo de São Carlos, em Lisboa (onde o festival está a decorrer até 1 de Agosto), para dar a ver o espectáculo.

Foto Antonio Pirolli DR

Concerto de Paris 2024

RTP2, domingo, 23h

Registo do tradicional concerto do Dia da Bastilha que, a cada 14 de Julho, junta a Orquestra Nacional de França e o Coro da Rádio França numa grande (e gratuita) festa da música no coração de Paris – uma celebração aumentada, este ano, pelo regresso dos Jogos Olímpicos à cidade.

Desta vez, trocaram a sombra da Torre Eiffel pela praça do Hôtel de Ville onde, sob a regência do maestro romeno Cristian Macelaru, tocaram com convidados de renome mundial, como o pianista chinês Lang Lang, o violinista Renaud Capuçon ou a soprano norte-americana Nadine Sierra. A abrilhantar as partituras, um grandioso espectáculo de fogo-de-artifício.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, sábado, 22h42

A nova temporada, gravada em largos e praças, assenta arraiais no adro da Sé Catedral de Viseu. A tertúlia conta com Marina Mota, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, André Amaro, Emílio Moret e Tomás Marques, com Francisco Pereira à guitarra e sempre com José Gonçalez como anfitrião.

INFANTIL

A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca (VP)

SIC K, sábado, 13h04

Comédia em stop-motion saída dos estúdios Aardman e protagonizada pela famosa personagem lanuda criada por Nick Park. Choné e o seu rebanho vivem tranquilos até um extraterrestre aterrar na quinta. É amistoso e perdeu-se da família. Todos se juntam então para o ajudar a regressar ao seu planeta, antes que cientistas mal-intencionados o capturem.

O Meu Amigo É Ninja 2 (VP)

Nos Studios, domingo, 9h15

Quando Alex recebeu de presente um boneco de pano trazido pelo tio da Tailândia, não imaginava que ele estivesse possuído pelo espírito de um antigo ninja e que, depois de uma grande aventura, viessem a tornar-se inseparáveis. Agora, a dupla está prestes a enveredar por mais uma jornada em nome da justiça.

Continuação do filme realizado em 2018, esta animação volta a contar com realização dos dinamarqueses Anders Matthesen e Thorbjørn Christoffersen, que adaptam a banda desenhada homónima escrita por Matthesen. Na versão dobrada em português, as vozes são de Rui Unas, Miguel Raposo, Melânia Gomes e João Arrais, entre outros.