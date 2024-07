O reiki é magia sem sentido nos cuidados de saúde

O reiki é uma terapia alternativa que goza de enorme popularidade, sendo disponibilizado em alguns hospitais públicos como parte dos cuidados de enfermagem. Trata-se de uma pseudociência que se baseia no conceito de “energia vital”, transferida do terapeuta para o paciente através das palmas das mãos, com ou sem toque. O vitalismo é uma crença pré-científica, segundo a qual todos os seres vivos têm uma “energia espiritual”, com a qual se pode interagir para prevenir ou tratar doenças. Mas não há qualquer prova científica da existência dessa misteriosa energia. E quando a eficácia dos tratamentos de reiki é avaliada pelos métodos da medicina científica, ela não é melhor do que um placebo, como veremos neste texto que faz parte da série “Como perder amigos rapidamente”.

