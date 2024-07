Restaurante do The Yeatman está entre os melhores do mundo pela carta de vinhos

Para a revista norte-americana Wine Spectator, o restaurante do hotel em Vila Nova de Gaia está entre os 96 melhores do mundo em matéria de vinhos. Na carta, 97% das referências são portuguesas.

O Gastronómico, restaurante do hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, detentor de duas estrelas Michelin, foi premiado no início deste mês com o Grand Award, o prémio máximo da revista norte-americana Wine Spectator, uma das grandes referências da imprensa mundial de vinhos. Na lista estão 96 restaurantes em todo o mundo que se destacam pela qualidade da carta de vinhos, dos programas vínicos e do serviço. Esta foi a primeira distinção do género para um restaurante em Portugal.

O Gastronómico, chefiado por Ricardo Costa, faz parte da oferta desde que o hotel abriu portas, em 2010, e a aposta nos vinhos portugueses também está lá desde o primeiro dia. Cerca de “97% dos vinhos da carta são portugueses”, sublinha ao PÚBLICO Adrian Bridge, fundador do hotel e CEO da Fladgate Partnership, também proprietária do hotel Vintage House, no Pinhão (Douro). “Pode parecer estranho um restaurante dominado por vinhos de um só país ganhar este tipo de prémio, muitos outros Grand Award winners têm vinhos de todo o mundo na carta. Nós temos, desde sempre, este foco nos vinhos portugueses.”

Para o empresário britânico, a importância do prémio está precisamente em “chamar a atenção para a qualidade do restaurante e para a qualidade da carta de vinhos”, afirma. “Tem um grande impacto, sobretudo no mercado americano, que hoje corresponde a 35% dos clientes do hotel.”

Ao todo, o Gastronómico tem perto de 1300 referências vínicas, com 30 mil garrafas de 100 produtores nacionais parceiros. Os mesmos produtores servem de inspiração para a decoração e para a temática de cada um dos 109 quartos e suítes do hotel de cinco estrelas. “O tema do hotel é o vinho e cada quarto tem o seu patrocinador, para lhe dar mais personalidade”, continua Adrian Bridge. “Para nós, ganhar um prémio que sublinhe o nosso programa de vinhos, que está infiltrado em todos os aspectos do hotel, é positivo em vários níveis.”

Foto O restaurante principal do The Yeatman detém duas estrelas Michelin desde 2016. A primeira estrela chegou em 2011, um ano após a abertura. Sempre com o chef Ricardo Costa ao leme. Nelson Garrido/Arquivo Público

Além da incrível vista sobre o Douro, a Wine Spectator destaca o menu de degustação do chef Ricardo Costa, “focado em ingredientes e pratos tradicionais portugueses, preparados com um toque contemporâneo e técnicas inovadoras”.

A revista realça também a relação privilegiada da directora de vinhos Elisabete Fernandes com produtores nacionais de várias regiões, a permitir o “acesso a edições raras e exclusivas das suas adegas”, escrevem. Adrian Bridge confirma que esse é um dos segredos da carta de vinhos. “Um dos compromissos que temos com os nossos parceiros é que nos dêem, não só a capacidade de compra dos vinhos correntes, mas também de garrafas da biblioteca da casa”, afirma. “Durante 14 anos, acumulámos muitas referências especiais.”

De acordo com o fundador do hotel, são cada vez mais os clientes do Gastronómico que procuram, além da experiência do menu de degustação do chef (250 euros/pessoa), a harmonização com bebidas que pode ser premium (250 euros), normal (125 euros) ou não-alcoólica (90 euros). “No outro dia, tive um jantar com um membro da família real do meu país que não bebia bebidas alcoólicas e o Ricardo serviu oito bebidas, nenhuma com álcool, e foi uma prova espectacular”, conta. “Ele consegue captar as cores. Serviu uma bebida com beterraba que, visualmente, parecia um Grande Reserva.”

Foto Cerca de “97% dos vinhos da carta são portugueses”, sublinha Adrian Bridge, fundador do hotel e CEO da Fladgate Partnership, a quem chamaram "maluco" quando decidiu abrir o hotel em cenário de crise económica. DR

Foto A relação privilegiada da directora de vinhos Elisabete Fernandes com os produtores, que lhe dão “acesso a edições raras e exclusivas das suas adegas”, é outro dos pontos fortes destacados pela Wine Spectator. DR

Quando Adrian Bridge quis abrir o hotel em Gaia mesmo antes da crise económica rebentar, toda a gente achou “que estava maluco”, ri-se. Agora é um dos responsáveis por pôr o Porto no mapa do turismo mundial. “O Yeatman ajudou bastante a estimular a nossa cidade enquanto destino”, acredita.

Há rituais que continuam desde o ano de inauguração do hotel. Por exemplo, os jantares vínicos semanais, às quintas-feiras, com vinhos de um só produtor. Durante o Verão, o hotel também organiza as Sunset Wine Parties (agendadas para 25 de Julho, 22 de Agosto e 19 de Setembro). “É um evento que junta 700 pessoas, boa comida e muitos vinhos. É para estas ocasiões que nós vivemos.”