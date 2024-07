“Pessoas que menstruam” é polémico? “É o termo usado em toda a documentação internacional”, lembram especialistas

Depois de, a 9 de Julho, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter lançado um questionário sobre a menstruação, referindo-se a “pessoas que menstruam”, em vez de usar a palavra “mulheres”, foram muitas as pessoas que se indignaram com a escolha do termo, reclamando que apenas as mulheres menstruam, pelo que a substituição da palavra não faria sentido. Agora, o PSD juntou-se à indignação, questionando a ministra da Saúde sobre o recurso àquele termo e acusando a DGS de usar linguagem que “deriva da ideologia defendida por alguns e não da ciência”. Mas especialistas dizem que isso não é verdade e dão dois exemplos: as pessoas intersexo e transmasculinas.

