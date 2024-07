Incêndio obriga a cortar A2 nos dois sentidos em Alcácer do Sal

Um incêndio deflagrou na tarde desta quinta-feira numa zona de mato em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, e obrigou a cortar a circulação na auto-estrada 2 (A2) em ambos os sentidos, entre Alcácer do Sal e Grândola.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Litoral, citada pela Lusa, o incêndio consome uma área de mato junto à auto-estrada. O alerta foi dado às autoridades pelas 15h20.

O combate às chamas mobilizava, às 17h30, 111 operacionais, apoiados por 31 veículos e seis aeronaves.

A Guarda Nacional Republicana sugere a utilização do IC1 em alternativa à A2, cortada desde as 16h. Foi entretanto reaberta uma via no sentido Sul/Norte para permitir a passagem dos veículos retidos na A2, mas não há previsão de reabertura do sentido Norte/Sul.