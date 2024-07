PS disponível “para conversar com todas as forças à esquerda” para as autárquicas

As conversas entre o PS e o Livre “precisam de ser aprofundadas”, garante Rui Tavares, para chegar a acordos entre os partidos de esquerda com vista às eleições autárquicas de 2025.

“A disponibilidade do PS é para conversar com todas as forças à esquerda” sobre possíveis acordos pré-eleitorais para as eleições autárquicas de 2025, garantiu Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, no final da reunião que manteve, esta quinta-feira, com o co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, na sede nacional dos socialistas, em Lisboa.