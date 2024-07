Acesso às creches divide executivo açoriano. Governo nacional vai no sentido oposto

Proposta do Chega nos Açores para priorizar crianças com pais trabalhadores no acesso à creche não é consensual no executivo regional. Governo da República demarca-se e diz que faz o oposto.

O PSD ajudou a aprovar, na Assembleia Legislativa dos Açores, uma resolução do Chega para que as crianças de pais com “vínculo laboral” tenham prioridade no acesso à creche, motivando um debate sobre o contágio dos moderados pela direita radical. José Manuel Bolieiro começou por fazer a defesa da iniciativa, mas entretanto deu sinais de recuo, ao admitir que o critério ainda será avaliado. A medida não é consensual no interior do executivo regional e já levou à demarcação do Governo da República, que diz estar a seguir o caminho oposto da lógica excludente da recomendação aprovada nos Açores, ao adoptar critérios mais abrangentes e inclusivos.