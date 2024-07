Kamala Harris procura “vice” numa lista de homens brancos (e progressistas q.b.)

A desistência de Joe Biden da campanha para a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos parece ter injectado uma nova dose de confiança no eleitorado do Partido Democrata, segundo as sondagens, mas também levantou uma série de novos problemas, por faltarem menos de quatro semanas para a realização da convenção nacional do partido — a reunião em que a actual vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, deverá ser confirmada como substituta de Biden na candidatura à Casa Branca.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt