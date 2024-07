Forças israelitas recuperam corpos de cinco reféns em Gaza

Os reféns terão morrido no ataque ao kibbutz de Nir Oz, atacado no dia 7 de Outubro de 2023.

Forças israelitas encontraram os corpos de cinco pessoas reféns em Gaza esta quarta-feira, de acordo com os militares. Segundo o Exército israelita, os reféns terão sido mortos no ataque do Hamas e mantidos na Faixa de Gaza.

Segundo o Exército israelita, citado pelo jornal israelita Haaretz, recuperar os corpos dos reféns era o principal objectivo do ataque israelita em Khan Younis desta semana, que resultou na morte de, pelo menos, 70 pessoas na segunda-feira.

O corpo de um dos reféns recuperados pelas forças israelitas foi identificado como sendo de Maya Goren, educadora de infância no kibbutz Nir Oz que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de Outubro de 2023, num ataque que matou 1200 pessoas. Outro corpo dos reféns recuperado era de Ravid Arie Katz, pedagogo residente no mesmo kibbutz. Os três outros corpos recuperados, segundo o Haaretz, eram de membros do Exército israelita, destacados para proteger o kibbutz de Nir Oz e as regiões à volta.

Há 115 reféns israelitas que permanecem na Faixa de Gaza, segundo o Haaretz; cerca de 41 desses reféns já foram declarados como mortos por ausência, “com base em resultados forenses, informações, interrogatórios de militantes capturados, vídeos e testemunhos de reféns libertados”, de acordo com a agência Reuters.

Na quarta-feira, o antigo ministro do “gabinete de guerra” de Netanyahu e líder do partido Unidade Nacional, Benny Gantz, pediu para apressar um acordo para um cessar-fogo, de acordo com o Haaretz, afirmando que um quarto dos reféns em Gaza que ainda estavam vivos terá morrido desde a apresentação da última proposta para um cessar-fogo.

A guerra em Gaza, iniciada em resposta ao ataque de 7 de Outubro, causou a morte de quase 39 mil palestinianos, nos últimos números das autoridades de saúde da Faixa. Para além disto, segundo o Hamas, vários reféns terão também morrido em resultado dos ataques israelitas à região.