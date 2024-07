Discurso de Netanyahu “foi o pior de sempre de um líder estrangeiro no Congresso”

Considerado “histórico” pelos aliados, e interrompido por mais de 40 ovações de pé, o quarto discurso de Benjamin Netanyahu às duas câmaras do Congresso norte-americano, “sem incluir uma estratégia de saída para Gaza e desligado da realidade”, “não vai granjear apoios para Israel”, defendeu Amos Harel numa análise publicada esta quinta-feira no diário Haaretz. “Cativante”, “não tocou nas questões que os israelitas enfrentam diariamente, incluindo a libertação dos reféns”, escreveu o jornalista e colunista Nadav Eyal no Yedioth Ahronoth, o jornal de maior circulação no país.

