Snoop Dogg e Laetitia Casta entre os portadores da tocha olímpica na recta final até Paris

Snoop Dogg parece um nome inusitado a ser ligado aos Jogos Olímpicos, mas o seu papel é mais relevante do que aparenta. O rapper norte-americano não só será correspondente especial da NBC em Paris, como também será um dos portadores da tocha olímpica na recta final antes da cerimónia de abertura.

Depois de dois meses a percorrer França, a tocha olímpica será carregada na manhã desta sexta-feira pela Vila Olímpica, que fica entre Saint-Denis e Saint-Ouen, antes de seguir para o Stade de France, a poucos quilómetros de distância.

O nome de Snoop Dogg surge como um dos portadores da tocha neste percurso. A informação foi confirmada na terça-feira por Mathieu Hanotin, autarca de Saint-Denis. Como conta no USA Today, o rapper recordou em conferência de imprensa o momento em que Muhammad Ali carregou a tocha durante os Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta.

Saint-Denis, ultime étape avant la Tour Eiffel !

Un casting international @SnoopDogg

pour le dernier parcours de la flamme olympique. Avec un concert de @Slimaneoff en point d'orgue de cette journée, en direct sur @FranceTV depuis le parvis de la Basilique.

In @lemondefr ?? pic.twitter.com/CmmiyXucm9 — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) July 23, 2024

"É assim que me sinto, na minha própria versão [do momento de Muhammad Ali]", disse. "Não quero ficar muito emocionado, mas sei que isto é especial. Vou colocar toda a minha energia e recursos no amor, na paz e na harmonia, porque é disso que se tratam os Jogos Olímpicos, e eu sinto que é por isso que me escolheram. Porque é o que eu represento: paz, amor e união.”

Ao rapper juntam-se nomes como Serguei Bubka, antigo atleta ucraniano de salto com vara e vencedor da medalha de ouro em 1988, em Seoul; MC Solaar, rapper francês; Booder, actor e humorista francês; Jean-Pascal Zadi, actor e realizador francês; Mohamed Bouhafsi, jornalista franco-argelino; e Laetitia Casta, actriz francesa.

Além de carregar a tocha, Snoop Dogg será correspondente especial da NBC News em Paris. Segundo a rede de televisão norte-americana, o artista irá "explorar os marcos icónicos da cidade, assistir às competições e eventos olímpicos e visitar os atletas, os seus amigos e famílias".

"Eu cresci a assistir aos Jogos Olímpicos e estou emocionado por ver atletas incríveis a trazerem o seu melhor para Paris. É uma celebração da agilidade, dedicação e procura da grandeza", conclui.