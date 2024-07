Joyce Pascowitch: “Devo ter dez ou mais ex-amigos”

Joyce Pascowitch, jornalista e colunista brasileira, confessa que fora do seu país se sente em casa na Comporta: “Gosto do astral, da luz, das galerias de arte. Só não gosto das melgas.”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Instagram. Estou dando um tempo no Twitter [actual X] em função da nova gestão.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não lembro de ter me arrependido porque devo ter corrigido no acto.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Devo ter dez ou mais.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Todos os elogios são bons. Gosto muito de receber!

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Acho que escolhia Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel García Márquez​.

Fora do seu país, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Na Comporta, Portugal. Porque gosto do astral, da luz, do pôr-do-sol, da vida na vila, das galerias de arte, lojinhas e restaurantes. Só não gosto das melgas.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

“Nunca desista da Internet”, quando a bolha estourou.

Em que situações se considera uma “chata”?

Quando fico impaciente ou pouco tolerante.

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Não gosto de nenhum tipo de preconceito. Que me orgulhe, é reciclagem. De plástico e de papel.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

António Zambujo, Álvaro Siza, Matilde Campilho.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Já tive vários, inclusive já fui parar ao hospital porque achava que ia morrer, provavelmente porque estava muito acelerada. Não conseguia administrar esse atropelamento.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Já me senti muito exausta, quase sempre nos meses de Novembro e Dezembro, quando se acumulam os acontecimentos e compromissos do ano todo. Mas nunca cheguei ao burnout.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Tenha muita paciência, muita dedicação, muita tolerância, muito entendimento e tente-se colocar no lugar do outro.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não sou vegetariana nem vegana, faço dieta de baixo carboidrato, mais proteica. Tento me cuidar bastante e faço muito exercício físico.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

No cinema, Past Lives, e gostei de mais por tratar o amor com outro olhar.

Qual o seu maior arrependimento?

Ter aproveitado mais tempo com o meu pai, já que ele morreu muito cedo.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Ao viajar para o deserto do Atacama: o deserto me impactou profundamente.