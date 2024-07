Infarmed ordena retirada do mercado da água micelar Very Rose da Nuxe

O Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização da água micelar Very Rose da marca de cosméticos Nuxe por “possível contaminação microbiológica deste produto com Burkholderia cepacia”. A informação foi avançada pelo organismo em comunicado nesta terça-feira, detalhando que a empresa está a recolher de forma voluntária os lotes que poderão estar contaminados.

Os consumidores deverão estar atentos aos lotes P124A155, P124B156 e P224B155, que não podem ser utilizados e podem ser devolvidos no local de aquisição. Já “as entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar”, determina o Infarmed, em prol “da segurança dos consumidores e protecção da saúde pública”.

A presença da bactéria Burkholderia cepacia poderá causar infecções, “sobretudo em pessoas com problemas respiratórios ou imunocomprometidas”, avisa.

Foto DR

Nas últimas semanas, o cosmético de fabrico francês já tinha sido recolhido do mercado espanhol, tal como em França. Não demorou até que o Infarmed confirmasse que os mesmos lotes contaminados estavam a ser distribuídos também em Portugal.

A água micelar Very Rose é infundida com água de rosas e é destinada à limpeza da pele e remoção da maquilhagem, informa a marca, prometendo ainda um “efeito apaziguante”. Vendida em farmácias e parafarmácias, a Nuxe, parte do grupo de investimentos belga Sofinae do fundador Aliza Jabès, lucrou 285 mil euros em 2023.

A retirada de produtos cosméticos do mercado por parte do Infarmed é frequente. Recentemente, a autoridade do medicamento ordenou a suspensão e retirada do mercado português de cremes com canabidiol, cujo uso é proibido em produtos cosméticos.

No ano passado, também tomaram a mesma medida para a L’Oréal que vendia produtos com o ingrediente Butylphenyl methylpropional, utilizado como aromático mas que é proibido em Portugal por ser irritante para a pele e para os olhos.