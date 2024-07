Vila Galé Figueira da Foz: um pedaço de história plantado em frente ao mar

Aos 71 anos, o antigo Grande Hotel da Figueira ganhou nova vida. Sem ferir a identidade do imóvel projectado por Inácio Peres Fernandes, a requalificação criou novas propostas, entre as quais o spa.

A coincidência das datas tornou a viagem no tempo inevitável. Seria possível encontrar paralelo entre o dia 28 de Junho de 1953 e o 28 de Junho de 2024? Socorremo-nos dos escritos de um autor da terra, António Jorge Lé, para tentar perceber o que aquela data representou para a Figueira da Foz. Houve “corte da fita simbólica”, “um lauto banquete”, “brindes” e discursos, com direito a cobertura noticiosa nos jornais locais de então, relata, no livro Grande Hotel da Figueira – Viajando no Tempo.