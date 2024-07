PRR deverá ser revisto pela segunda vez em 2025

Portugal pode aproveitar novas orientações publicadas por Bruxelas, que abre a porta a mudanças para salvar projectos em risco, sem largar mão, no entanto, do prazo final de 2026.

Portugal pode rever o seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já no próximo ano, depois do sexto pedido de pagamento, que deverá ser apresentado na recta final de 2024, aproveitando as orientações que a Comissão Europeia acaba de publicar e que, na prática, fixam as regras dessa eventual segunda revisão.