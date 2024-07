V. Guimarães vence malteses do Floriana na Liga Conferência

O Vitória de Guimarães venceu nesta quinta-feira na visita aos malteses do Floriana por 1-0, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, e está em boa posição para seguir em frente na prova.

Em Ta" Qali, os vimaranenses, que fizeram o primeiro jogo oficial da época, marcaram o único golo da partida aos 78 minutos, pelo internacional português Jota Silva.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 1 de Agosto, em Guimarães, com a formação lusa em vantagem.

A equipa que ultrapassar esta ronda já sabe que vai enfrentar na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência o vencedor do duelo entre os suíços do Zurique e os irlandeses do Shelbourne.