Sp. Braga e V. Guimarães favoritos na estreia europeia

O arranque oficial da época 2024/25 para Sp. Braga e V. Guimarães acontece nesta quinta-feira e, no arranque da luta por um lugar na fase de grupos das provas da UEFA, as duas formações minhotas vão entrar em campo com o favoritismo do seu lado.

Na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, os bracarenses recebem o Maccabi Petah Tikva (20h30, SPTV1) e Daniel Sousa, técnico dos “arsenalistas” alerta para os perigos do “desconhecimento” dos israelitas. Já o V. Guimarães, começa a disputar um lugar na Liga Conferência em Malta, frente ao Floriana (18h, SPTV2), e António Miguel Cardoso, presidente vitoriano, admite que para a sua equipa as “perspectivas são boas”.

No Estádio Centenário, em Ta'Qali, o V. Guimarães agora liderado por Rui Borges não vai contar com o lateral Bruno Gaspar e o central Tomás Ribeiro, mas o novo técnico da equipa vimaranense terá à sua disposição cinco reforços: João Mendes (ex-FC Porto), Marco Cruz (ex-Sporting), Samu Silva (ex-Vizela), Chuchu Ramírez (ex-Nacional) e José Bica (ex-Marítimo).



Antes da partida para a ilha mediterrânica, António Miguel Cardoso não negou que a responsabilidade estará do lado da sua equipa.

“As perspectivas são boas. A pré-época começou bem. Estamos cheios de vontade e de energia. Vamos motivados para fazer um bom jogo em Malta. Temos de estar preparados para os dois jogos, fora e em casa”, afirmou. O presidente do V. Guimarães, considera que o seu clube terá “de avançar jogo a jogo, passo a passo”, com o objectivo “imediato” de “passar esta eliminatória”.



Em Braga, a estreia europeia também é encarada com optimismo, mas Daniel Sousa procurou afastar qualquer tipo de excesso de confiança. O antigo treinador do Arouca não terá disponíveis Paulo Oliveira, Robson Bambu e Vítor Carvalho, que estão lesionados, e reconheceu que haverá a “pressão de ganhar”.

Porém, Daniel Sousa apontou para a “dificuldade deste jogo”, por ser “o primeiro oficial”. “A motivação vem de querer começar a fazer bem as coisas. É um processo, que demorará o seu tempo. Os jogos servem para ganhar e aferir os conteúdos que precisamos de continuar a trabalhar. O grupo está preparado para o desafio. Vamos procurar a vitória, sabendo de antemão das dificuldades que vamos enfrentar”, referiu.

O técnico do Sp. Braga, lembrou ainda que “o adversário conquistou a Taça de Israel [na última temporada] e, para o fazer, teve de apresentar qualidade. Mostra qualidades na frente e, sobretudo, alguma velocidade nos contra-ataques, que serão sempre um desafio para nós. Agora, já demonstrámos nestes jogos de preparação como nos vamos apresentar e precisamos de estar unidos. Isso vai ser determinante para levarmos de vencido o Maccabi Petah Tikva. O Sp. Braga tem três adversários para [ultrapassar até] lá chegar, mas será um desafio muito grande para todas as equipas que estão envolvidas nas provas europeias”.