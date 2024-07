Nuno Borges e Francisco Cabral já conhecem adversários em Paris

É já este fim-de-semana que os tenistas portugueses vão entrar em acção nos Jogos Olímpicos de Paris. Nuno Borges e Francisco Cabral competem em singulares e pares, depois de ficarem a conhecer os primeiros adversários no torneio olímpico, no sorteio realizado esta quinta-feira.

Borges, 42.º na tabela ATP terá pela frente o argentino Mariano Navone (36.º), uma das revelações deste ano no ATP Tour.

O tenista de 23 anos, que iniciou a época no 125.º lugar do ranking, já disputou duas finais em 2024 (ATP 500 do Rio de Janeiro e ATP 250 de Bucareste) e tornou-se no primeiro jogador a integrar a lista de cabeças de série (31.º em Roland-Garros) na estreia em torneios do Grand Slam.

Na semana passada, em Bastad, Navone protagonizou com Rafael Nadal o encontro à melhor de três sets mais longo da época, ao ceder ao espanhol ao fim de quatro horas. Nos pares, Borges e Francisco Cabral terá de defrontar uma dupla mediática, formada pelos irmãos gregos Stefanos e Petros Tsitsipas.

O sorteio criou a possibilidade de, na segunda ronda, o sérvio Novak Djokovic poder defrontar Nadal pela 60.ª vez na carreira e 11.ª nos courts de Roland-Garros, onde a rivalidade teve início, em 2006.

Djokovic, primeiro cabeça de série depois da desistência do líder do ranking Jannik Sinner, terá como primeiro adversário o australiano.

Matthew Ebden, um dos melhores tenistas do mundo em pares e entrado à última hora no quadro de singulares – após a desistência do britânico Andy Murray do torneio individual, reservando-se apenas para os pares, onde irá actuar ao lado do compatriota Daniel Evans.

Já Nadal terá como adversário o húngaro Marton Fucsovics (83.º). Em pares, Nadal faz equipa com o actual campeão de Roland-Garros, Carlos Alcaraz, e têm logo pela frente a sexta melhor dupla, formada pelos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

No torneio feminino, há logo a abrir um duelo entre duas antigas líderes do ranking e campeãs do Grand Slam: Naomi Osaka e Angelique Kerber. Quem vencer, poderá ter de defrontar na segunda ronda Carolina Garcia (25.ª) – a francesa que ocupou o lugar no quadro deixado vago pela desistência de Elena Rybakina (3.ª)

Iga Swiatek (1.ª), campeã de Roland-Garros no dia 8 de Junho, é a grande favorita e poderá reeditar a final do torneio francês com a italiana Jasmine Paolini (5.ª), colocada na outra metade do quadro.