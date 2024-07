Sexta na TV: rumo aos Jogos Olímpicos com um chef e o Gato das Botas

CINEMA

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

AXN, 22h

Em Abril de 2010, uma plataforma petrolífera ao largo da costa do Louisiana (EUA) explodiu. Onze pessoas morreram e uma gigantesca maré negra espalhou-se pelo golfo do México. Neste filme de Peter Berg, nomeado para dois Óscares, Mark Wahlberg é Mike Williams, um engenheiro que ali trabalha há anos e que está prestes a viver o mais trágico dos dias.

SÉRIE

Van Der Valk

Star Crime, 22h02

Entre as décadas de 1970 e 1990, Barry Foster foi, na televisão britânica, Piet van der Valk, um detective muito inteligente e intuitivo ao serviço da polícia de Amesterdão, na série de Nicolas Freeling baseada nos seus próprios policiais. Em 2020, Marc Warren (da série Hustle) passou a vestir a pele do comissário nesta série escrita por Chris Murray. Hoje começa a quarta temporada.

GASTRONOMIA

Gordon Ramsay: Uncharted

National Geographic, 22h10

O programa de viagens gastronómicas do chef inglês Gordon Ramsay entra na quarta época com uma visita à chamada “República da Concha”, nas Florida Keys (EUA), com direito a despique culinário com o cozinheiro e produtor de rum local Paul Menta. Nos próximos capítulos, Ramsay vai até Cuba, Havai, Jordânia, Irlanda e Galiza.

DESPORTO

Ciclismo: 85.ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

Directo. Além de ser a primeira oportunidade para os sprinters, esta segunda etapa é especial por estar ligada à celebração do cinquentenário do 25 de Abril: o trajecto recria aquele que foi percorrido pela coluna militar liderada por Salgueiro Maia nessa madrugada de 1974. A competição prossegue até 4 de Agosto, com Viseu como destino final e com transmissão diária na RTP.

Jogos Olímpicos de Verão - Paris

RTP1, 18h25

Max, streaming

Pela primeira vez, a cerimónia de abertura de umas Olimpíadas de Verão acontece fora das pistas. É a própria cidade que se torna palco do desfile de atletas. Participam num percurso de seis quilómetros à beira-Sena, descrito pela organização como “uma viagem visual através da história e arquitectura parisienses”.

É o primeiro dos muitos momentos que a RTP vai transmitir até ao final dos jogos (a 11 de Agosto), com a comitiva lusa em destaque. Para acesso à cobertura total, o ideal é navegar na Max, plataforma de streaming que emite todas as provas.

DOCUMENTÁRIO

The Wall: Escalada Até ao Ouro

TVCine Edition, 22h

Também a assinalar o início da época olímpica está este filme de Nick Hardie sobre os esforços de quatro escaladoras por um lugar em Tóquio 2020, na estreia olímpica da modalidade – estreia essa que a pandemia veio adiar.

INFANTIL

Panda Sport

Panda, 18h30

O velejador João Rodrigues, o português com mais presenças em Jogos Olímpicos, é o primeiro atleta convidado a partilhar as rotinas, os desafios, os segredos e algumas curiosidades relacionadas com a modalidade e com a experiência de participar nas Olimpíadas, nesta série feita a propósito dos Jogos Olímpicos de Paris.

Catarina Costa (judo), Gustavo Capdeville (andebol), Fernando Pimenta (canoagem), Filipa Martins (ginástica artística), Diogo Ribeiro (natação), Liliana Cá (lançamento do disco), David Araújo (boccia), Maria Caetano (hipismo) e Nuno Borges (ténis) são os desportistas dos próximos episódios.

O Gato das Botas: O Último Desejo (VO)

TVCine Top, 21h30

O Gato das Botas (voz de Antonio Banderas) aprendeu à sua custa o preço da coragem sem limites e do total desprezo pelo perigo: das nove vidas que lhe foram atribuídas, já só lhe resta uma. Aconselhado pelo médico a cuidar da sua saúde, junta-se a Kitty Patas Fofas (Salma Hayek) e ao seu amigo Perro (Harvey Guillén) em busca de algo que lhe possibilite recuperar as vidas perdidas.

Spin-off do universo Shrek e sequela do filme realizado por Chris Miller em 2011, este novo episódio tem assinatura de Joel Crawford e Januel Mercado. Amanhã, às 10h45, passa a versão dobrada em português.