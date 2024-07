Segunda tentativa: Mimo 2025 anuncia datas e confirma Fatoumata Diawara

O Mimo, festival de música que nasceu há duas décadas no Brasil e que tem também uma versão portuguesa desde 2016, anunciou esta quinta-feira as datas da sua edição do próximo ano: regressa a Amarante a 18, 19 e 20 de Julho de 2025. Fatoumata Diawara está já confirmada: a cantora, guitarrista e compositora maliana era um dos nomes principais da edição deste ano, que aconteceu no passado fim-de-semana, mas viu-se impossibilitada de viajar até Portugal, devido ao apagão informático global que obrigou a organização do festival a fazer uma série de alterações programáticas de última hora.

Apesar das dificuldades, a organização reflecte positivamente sobre o Mimo 2024, dizendo em comunicado que, embora ainda não haja números oficiais, “já é claro que nunca o festival tinha mobilizado uma multidão tão grande”.

Foi o regresso do festival a Amarante, depois de em 2022 ter acontecido no Porto. Uma relação que durou pouco tempo: em Março do ano passado, o presidente da autarquia, Rui Moreira, afirmou que se recusava a receber novamente o festival, alegando que os organizadores teriam incumprido “com aquilo que eram as normas que estavam previamente estabelecidas”. Fonte da autarquia falou então ao PÚBLICO em incidentes como a realização de uma sessão DJ para lá do horário que teria sido previamente definido com a organização, situação que terá levado à necessidade de intervenção por parte da PSP. A direcção do Mimo negou a existência de problemas, tendo dito na altura que ponderava accionar as “diligências judiciais” necessárias para ressarcir os danos “reputacionais e económicos” decorrentes das declarações de Moreira.