As portas do Mude voltam a abrir oito anos depois: “Está a acontecer! É verdade”

A vontade de conhecer o renovado Museu do Design e da Moda (Mude) era tanta que os convidados entraram antes da hora marcada. Às 18h desta quinta-feira, o hall do Mude estava bem composto com muitas caras conhecidas do design e da moda – e não só – que se cumprimentavam entre si. “Está a acontecer! É verdade”, ouvia-se entre os cumprimentos na reabertura, oito anos depois.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt