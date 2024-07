Miss May Does Not Exist, livro de Carrie Courogen, conta a história de um dos grandes nomes da comédia e da realização do século XX.

Elaine May não quis falar com Carrie Courogen, a sua biógrafa. Recusou-se. A autora tentou de todas as formas possíveis e imaginárias, entrevistou amigos de May, chegou perto de falar com a própria, mas não conseguiu.