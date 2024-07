Já há trailer de Timothée Chalamet como Bob Dylan em novo biopic

Foi esta quarta-feira apresentado o primeiro trailer de A Complete Unknown, filme que retrata a vida de Bob Dylan. O biopic chega aos cinemas norte-americanos em Dezembro deste ano e deverá estrear em Portugal no início de 2025.

Com a Nova Iorque dos inícios da década de 1960 como cenário, o filme acompanha a ascensão à fama do músico, de então 19 anos, Bob Dylan.

No teaser agora divulgado, o actor Timothée Chalamet, estrela de Dune, Wonka ou Call Me by Your Name, interpreta o lendário cantor e compositor norte-americano e canta A Hard Rain’s A-Gonna Fall, canção de 1963.

O filme, baseado na biografia Dylan Goes Electric!, de Elijah Wald, terá realização de James Mangold, conhecido por Girl, Interrupted, Logan e Ford v Ferrari, entre outros sucessos de bilheteira. Realizou ainda Walk the Line, filme de 2005 sobre a vida de outra lenda do folk: Johnny Cash, interpretado por Joaquin Phoenix.

“Na primeira vez em que me sentei com ele, perguntou-me: ‘Este filme é sobre quê?’”, conta James Mangold, em entrevista à revista Rolling Stone, referindo-se a uma das conversas com Bob Dylan.

“E eu disse-lhe: ‘É sobre alguém que está a sufocar no Minnesota, deixa para trás todos os amigos e a família e reinventa-se num sítio novo, faz novos amigos, constrói uma nova família, torna-se um sucesso fenomenal, começa a sufocar outra vez — e foge’”, resumiu.

Chalamet vai contracenar com Elle Fanning no papel de Sylvie Russo (outro nome para Suze Rotolo, antiga namorada de Bob Dylan), Monica Barbaro enquanto Joan Baez e Edward Norton no papel de Pete Seeger.