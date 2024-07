E do inferno da segregação nasceu música eterna: Stax: Soulsville, USA

Foi a editora que nos revelou Otis Redding, Isaac Hayes, Sam & Dave, Carla Thomas, Booker T & The MGs, Johnnie Taylor, que nos deu o Albert King de Born under a bad sign e os Staple Singers dos clássicos absolutos Respect yourself e I’ll take you there. Foi a editora que, oásis de vida conjunta, livre, digna e democrática numa cidade abjectamente segregada como era Memphis, no estado americano do Tennessee, inventou um novo som, a Memphis soul. Foi uma editora de duas vidas, com as mortes de Otis Redding e de Martin Luther King, cinco meses a separá-las, como marca divisória.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt