Da Terra ao espaço, alunos tiram as medidas ao carbono capturado pelas árvores no Porto

Estudantes universitários e do ensino secundário foram ao maior parque urbano do país medir árvores. O intuito é descobrir quanto carbono capturam as árvores do Parque da Cidade, no Porto.

Não é preciso mais do que um telemóvel e uma fita métrica para as tarefas da manhã. O espaço é imenso e não faltam árvores. E isso é relevante, já que as cobaias para o estudo dos 26 jovens que vagueiam pelo Parque da Cidade, no Porto, são precisamente as árvores. Objectivo: medir o carbono capturado que estas capturam através de um trabalho que se fez no terreno mas também a partir do espaço.