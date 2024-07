Voos suspensos em Frankfurt após activistas terem bloqueado a pista do aeroporto

Um dia depois da invasão no aeroporto em Colónia, activistas da Última Geração colaram-se ao asfalto do maior aeroporto da Alemanha em protesto contra o uso de petróleo. Os voos foram suspensos.

O aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, suspendeu temporariamente os voos na manhã de quinta-feira depois de vários activistas do clima terem bloqueado as pistas, colando-se ao asfalto. "Pede-se aos passageiros que não se desloquem ao aeroporto durante este período", declarou o aeroporto na rede social X, pedindo-lhes que verifiquem a situação dos seus voos e que prevejam um tempo de viagem maior.

Os activistas do clima da Última Geração afirmaram num comunicado que seis manifestantes tinham cortado uma vedação e chegado a vários pontos das pistas do aeroporto de Frankfurt com cartazes onde se lia: "O petróleo mata". As imagens divulgadas pelo grupo mostram os manifestantes com coletes de segurança cor de laranja e com a mão colada à pista. Um porta-voz da polícia federal disse que vários activistas do clima estavam no recinto do aeroporto.

O grupo listou vários países da Europa e da América do Norte onde estão planeadas interrupções semelhantes, como parte de uma campanha de protesto que começou na quarta-feira. O aeroporto alemão de Colónia-Bona, o sexto maior do país, suspendeu os voos durante várias horas, na quarta-feira, depois de activistas do clima também se terem colado a uma pista. Outras acções semelhantes noutros aeroportos europeus tinham sido impedidas pelas autoridades.

Ronja Kuenkler, activista da Última Geração, disse aos meios de comunicação social que o protesto de quarta-feira era apenas o início, mas recusou-se a dizer se os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na sexta-feira. O grupo reiterou na quinta-feira a sua exigência de que o Governo alemão ajude a formular e a assinar um acordo global para regular a eliminação progressiva do petróleo, do gás e do carvão até 2030.