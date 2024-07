Petroleiro naufraga ao largo das Filipinas e provoca grande derrame

Um navio-tanque que transportava combustível industrial afundou-se nos mares agitados ao largo das Filipinas nesta quinta-feira, provocando um grande derrame de petróleo. Um membro da tripulação está desaparecido, desencadeando uma operação de busca e resgate pelas equipas de salvamento da Guarda Costeira, anunciaram as autoridades.

Dezasseis dos 17 membros da tripulação do MT Terra Nova foram resgatados, disse o ministro dos Transportes, Jaime Bautista, depois de o navio se ter virado ao largo da cidade costeira de Limay, na província de Bataan. “Já existe um derrame de petróleo. Neste momento, não podemos enviar os nossos recursos devido aos ventos fortes e às ondas altas”, disse o governante.

O navio dirigia-se para Iloilo e​ transportava 1494 toneladas métricas de combustível industrial, disse Bautista. Com base nos relatos dos sobreviventes, a tripulação ter-se-á deparado com um mar muito picado antes de o navio se virar. O porta-voz da Guarda Costeira filipina, Armando Balilo, disse numa conferência de imprensa que um navio de 97 metros da Guarda Costeira tinha sido destacado para procurar a tripulação desaparecida e combater o derrame de petróleo. As embarcações mais pequenas estão à espera que o tempo melhore para poderem navegar.

A observação aérea efectuada pela Guarda Costeira no local do acidente mostrou uma mancha de petróleo que se estendia por cerca de duas milhas náuticas (o equivalente a cerca de 3,7 quilómetros) e que estava a ser impulsionada por ondas fortes. “Estamos a correr contra o tempo. Vamos fazer o nosso melhor para conter o combustível”, disse Balilo.

O porta-voz das autoridades acrescentou ainda que existe um “grande perigo” de o derrame chegar à capital, Manila, por causa das condições do mar: “Faz parte das contingências para as quais nos estamos a preparar.” O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenou ao Ministério do Ambiente que avaliasse os danos. O governante responsável pela pasta do Ambiente está neste momento a caminho da cidade de Limay.

Está a ser investigado se o naufrágio está relacionado com o tufão Gaemi, que na quarta-feira inundou vastas áreas da capital Manila e das cidades vizinhas. Pelo menos 14 pessoas morreram devido ao tufão e às chuvas de monção, de acordo com dados do Governo, e as autoridades disseram que o número de mortos pode aumentar.

No ano passado, o petroleiro MT Princess Empress transportava cerca de 800 mil litros de combustível industrial quando se virou a 28 de Fevereiro e acabou por se afundar, provocando um derrame de petróleo que demorou três meses a limpar e atingiu cidades turísticas.