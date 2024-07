Tribunal diz que Galp fez despedimento ilícito e condena-a a reintegrar funcionários

Empresa já recorreu para a Relação para tentar reverter uma decisão que também a obriga a pagar todas as retribuições aos dois trabalhadores desde a data do despedimento colectivo, em 2020.

Dois trabalhadores da Petrogal viram, quase quatro anos depois, o Tribunal do Trabalho de Lisboa declarar ilícito o seu despedimento, condenando a empresa a reintegrá-los e a pagar-lhes todas as retribuições que deixaram de auferir desde a data do despedimento até ao trânsito em julgado da sentença. A decisão é de Maio, mas os trabalhadores ainda não foram reintegrados, porque, entretanto, a empresa recorreu para o Tribunal da Relação. A Petrogal, que é uma empresa portuguesa de refinação de petróleo detida pela Galp, despediu os dois trabalhadores no âmbito de um despedimento colectivo, em Junho de 2020, que abrangeu seis trabalhadores.