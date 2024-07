Um mês depois da entrada em vigor das novas regras, CSI só soma mais 3700 idosos

Governo tinha previsto que aumento do valor de referência e exclusão do rendimento dos filhos levariam a prestação pecuniária a mais 24 mil idosos. Agora, atira essa meta para o final do ano

As expectativas do Governo para o crescimento de beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) já a partir de Junho eram muito elevadas: somados, o aumento em 50 euros mensais do valor de referência e a eliminação do rendimento dos filhos como factor de exclusão fariam aquela prestação chegar a 24 mil novos beneficiários. Por enquanto, porém, os números reais estão a uma distância colossal da previsão feita aquando do anúncio das novas regras. Em Maio, o número de beneficiários até caiu em relação ao mês anterior e em Junho o crescimento não chegou aos quatro mil. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) garante, contudo, que estão “em linha com as estimativas” apresentadas.