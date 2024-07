Presidente deu o OK aos quatro diplomas sobre o IRS e aos restantes decretos da AR e do Governo sobre abolição de portagens, IVA da luz, IMT Jovem, contribuição do alojamento local e professores.

O decreto do Parlamento que baixa as taxas do IRS sobre os rendimentos deste ano será lei dentro de dias e, a partir desse momento, ficará nas mãos do Governo alterar as tabelas de retenção na fonte para reflectir a descida do imposto nos salários e nas pensões nos meses que restam de 2024.