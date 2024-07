Assessora de Marcelo revela que Nuno Rebelo de Sousa se queixou à Casa Civil da sua “inacção”

Maria João Ruela contactou Nuno Rebelo de Sousa para receber mais informações sobre o caso das gémeas, nomeadamente se estavam em Portugal e os contactos dos pais das crianças, explicou a consultora da Casa Civil para os Assuntos Sociais, Sociedade e Comunidades, durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI). Segundo Ruela, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa queixou-se ao chefe da Casa Civil pela "percepcionada inacção" da assessora do Presidente da República.

Depois de Fernando Frutuoso de Melo, durante a sua audição na CPI, na passada terça-feira, já ter feito uma cronologia dos emails trocados entre a Casa Civil da Presidência da República e Nuno Rebelo de Sousa, Maria João Ruela corroborou essa versão.

O primeiro email, datado de 21 de Outubro de 2019, é enviado por Nuno Rebelo de Sousa para o pai, a quem pergunta se "pode ajudar" as duas crianças a receberem o tratamento. Marcelo Rebelo de Sousa reencaminhou o email do filho para Frutuoso de Melo, perguntando se Maria João Ruela "pode perceber do que se trata".

Depois de ter recebido o email, Maria João Ruela tomou duas iniciativas. A primeira, explicou, foi contactar Nuno Rebelo de Sousa para perceber se as crianças se encontravam em Portugal ou no Brasil. O filho do Presidente respondeu que a família estava em São Paulo e disponibilizou os contactos destes. Em segundo lugar, a consultora da Casa Civil diz ter recolhido "informação genérica" sobre o encaminhamento dado a casos semelhantes.

A 22 de Outubro, o chefe da Casa Civil enviou um email para o Presidente da República com a informação recolhida pela consultora. “Ao que sabemos estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo”, lê-se no email que Maria João Ruela cita na sua audição, que acrescenta que “a capacidade de resposta é muito limitada e depende inteiramente de decisões médicas, do hospital e do Infarmed”.

É também esta a resposta que Maria João Ruela envia para Nuno Rebelo de Sousa quando este, em novo email, insistiu na obtenção de uma resposta.

“Não fiz nenhuma outra diligência” sobre o caso, assegurou, acrescentando que cessou aí a comunicação com o filho do Presidente da República, que passou depois a contactar com o chefe da Casa Civil.

Neste sentido, Maria João Ruela sublinhou que esteve envolvida no processo durante “dois dias”, o que até motivou críticas de Nuno Rebelo de Sousa.

“Lamentou-se [Nuno Rebelo de Sousa] ao meu chefe da minha percepcionada inacção”, referiu Maria João Ruela, defendendo que o processo foi tratado de “forma idêntica” a outros. "Estava-se a queixar por eu não ter feito nada", atirou.

Sobre o que pretendia o filho do Presidente da República quando pediu ajuda ao pai, Maria João Ruela respondeu que “não houve qualquer tipo de ajuda a qualquer pretensão que pudesse existir do dr. Nuno Rebelo de Sousa”.

Maria João Ruela notou ainda que só quando o caso foi tornado público através de uma reportagem da TVI, em Novembro de 2023, percebeu que as gémeas tinham sido tratadas no Hospital Santa Maria, e não no Hospital Dona Estefânia.

Assumindo que se lembrava do caso quando este foi divulgado, Maria João Ruela disse que as notícias não lhe “estragaram a festa”.

“Na minha cabeça é muito simples, o que foi feito na Presidência é o que fazemos em relação a outros casos”, sustentou, acrescentando que não tem “qualquer dúvida” em relação ao que fez em 2019 e que não existiu um "tratamento desigual".

Maria João Ruela não conseguiu garantir quem lhe passou a informação “genérica” que pediu, no entanto, assegurou que nunca contactou o Hospital Santa Maria e, a ter falado com algum hospital, terá sido com o Dona Estefânia.

O contacto "só poderia ter sido" com o Hospital Dona Estefânia, defendeu, já que Nuno Rebelo de Sousa, no primeiro email que envia, afirma que o processo das crianças foi enviado para esse hospital.

André Ventura confrontou a inquirida com o facto de o relatório da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) dar conta de um contacto de Maria João Ruela com o Santa Maria. Informação que, segundo o líder do Chega, teria vindo de um comunicado da Presidência da República.

A assessora argumentou que não se tratou de um comunicado mas de uma conferência de imprensa dada pelo Presidente da República, em que existiu um “lapso” na comunicação que foi passada a Marcelo Rebelo de Sousa sobre o “hospital que tinha sido contactado”.

Os dois protagonizaram um momento de crispação, com o deputado do Chega a defender que Ruela tem de dizer a “verdade”. “Não me acuse de mentir porque isso atinge a minha honra”, retorquiu a consultora do Presidente da República.

Relativamente a outros pedidos de Nuno Rebelo de Sousa junto da Presidência da República, Maria João Ruela apontou que “nenhum deles” passou por si.