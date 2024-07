Avião com 19 pessoas a bordo incendeia-se e despenha-se ao levantar voo no Nepal

NepaliArmyHQ via X / VIA REUTERS

Um pequeno avião que fazia um voo doméstico no Nepal despenhou-se com 19 pessoas a bordo quando levantava voo de Katmandu, informou o jornal nepalês Kathmandu Post. “Dezanove pessoas, incluindo a tripulação, seguiam a bordo do avião com destino a Pokhara”, declarou o porta-voz do aeroporto Premnath Thakur.

Segundo a agência Reuters, que cita autoridades locais, pelo menos 18 dos 19 passageiros terão morrido. O avião transportava dois membros da tripulação e 17 técnicos para a cidade de Pokhara para efectuar trabalhos de manutenção, avançou o chefe da segurança do aeroporto, Arjun Chand Thakuri.

Imagens televisivas mostraram os bombeiros a tentar apagar o fogo e o fumo negro a subir para o céu. "O avião incendiou-se depois de ter derrapado na pista do aeroporto de Katmandu e se ter despenhado num campo a leste da pista", disse Thakuri.

O avião pertencia à companhia local Saurya Airlines, que efectua voos domésticos no Nepal com dois jactos regionais Bombardier CRJ-200, ambos com cerca de 20 anos, segundo o Flight Radar 24. O Aeroporto Internacional de Tribhuvan foi encerrado e equipas de emergência encontram-se no local.

O Nepal tem sido criticado pelo seu fraco historial em matéria de segurança aérea, tendo o incidente mais mortífero ocorrido em 1992, quando um Airbus da Pakistan International Airlines se despenhou contra uma encosta quando se aproximava de Katmandu, matando 167 pessoas. Mais recentemente, pelo menos 72 pessoas morreram num acidente da Yetiairlines, em Janeiro de 2023, que mais tarde foi atribuído a um erro dos pilotos.