Zona das Devesas condicionada ao trânsito até 2027

A Rua Barão do Corvo, nas Devesas, em Vila Nova de Gaia, estará cortada ao trânsito até Janeiro de 2027 devido às obras da Linha Rubi do Metro do Porto.

Devido às obras de construção da Linha Rubi, da Metro do Porto, o trânsito estará condicionado e interrompido em várias zonas de Gaia, informa a autarquia. Os constrangimentos começaram esta segunda-feira e prolongar-se-ão até dia 16 de Janeiro de 2027.

Desde o início desta semana que se encontram em vigor as mudanças de sentido de trânsito nas ruas Mouzinho de Albuquerque, entre o cruzamento com a Rua Alexandre Braga e a Rua Visconde das Devesas, no sentido sul/norte para o sentido norte/sul, assim como na Rua Heliodoro Salgado, a Rua Conselheiro Veloso da Cruz e a Rua Professor Manuel Pires Veloso, também em ambos os sentidos, informa em comunicado.

Aliado a isto, vários arruamentos de sentido único acabaram por ser adaptados a dois sentidos, como é o caso das ruas José Mariani (entre o cruzamento da Rua Carlos Guedes de Amorim e a Rua Visconde das Devesas com a Rua José Fontana), rua Barão do Corvo, (para nascente da Rua José Mariani até à zona de obra, para acesso a habitações e lojas) e rua Felizardo Lima (para norte no cruzamento com a Travessa Visconde das Devesas). A Rua Professor Manuel Pires Veloso passará de dois sentidos para um único (apenas norte-sul).

Relativamente aos desvios pedonais, a autarquia esclarece que será sempre garantido o acesso pedonal pela Rua Barão do Corvo, mediante a fase de execução dos trabalhos, assim como o atravessamento da Rua Felizardo Lima, através de passadeira. Acrescenta ainda, que será proibido o estacionamento na Rua Heliodoro Salgado.

Esta linha ligará Santo Ovídio à Casa da Música, no Porto, através de uma nova ponte sobre o Douro, contando com a estação nas Devesas, fazendo interface com o comboio e autocarros, estando apontado o seu término em 2026.

O investimento nesta linha é de 435 milhões, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Conta com 6,4 quilómetros e oitos estações, sendo estas Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal, Arrábida, Campo Alegre e, por fim, Casa da Música.