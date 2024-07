Reabilitação dos “prédios dos grafitti” na Fontes Pereira de Melo arranca este ano

Um impasse urbanístico, com mais de três décadas, numa das mais emblemáticas artérias da capital portuguesa, deverá ficar resolvido esta quarta-feira, com a votação da alteração dos termos de aprovação do projecto de arquitectura dos prédios com os números 18 a 26 da Avenida Fontes Pereira de Melo. O quarteirão que, na última década e meia, ficou conhecido sobretudo pelas suas fachadas preenchidas por grafitti, dará lugar ao projecto imobiliário do grupo Azipalace aprovado há três anos, prevendo a construção de 136 habitações e duas lojas. A ser autorizada a operação, as obras deverão começar ainda este ano, mantendo preservadas as fachadas dos imóveis que fazem parte da Carta Municipal do Património.

