Projecto da Fontes Pereira de Melo chumba e Moedas acusa PS de bloqueio

Ainda não foi desta vez que se resolveu o imbróglio com mais de três décadas em torno do quarteirão situado mesmo a meio da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. Isto porque a proposta de compensação ao município, por parte do promotor imobiliário, associada à aprovação definitiva do processo de licenciamento do empreendimento que prevê a reabilitação daqueles imóveis, acabou por ser chumbada pela vereação, na manhã desta quarta-feira. O documento mereceu os votos contra do PS, CPL, Livre e BE, e abstenção do PCP, tendo os vereadores da coligação Novos Tempos, liderada por Carlos Moedas (PSD), sido os únicos a votarem favoravelmente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt