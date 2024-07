Incêndio no exterior de empresa na Trofa mobiliza 50 bombeiros

Um incêndio numa zona de armazenamento de plástico no exterior de uma empresa em Guidões, no concelho da Trofa, no Porto, envolvia às 7h cerca de 50 operacionais em operações de rescaldo, segundo a Protecção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que o alerta para o incêndio que deflagrou no exterior de uma empresa em Guidões, no concelho da Trofa, que não causou vítimas, foi dado às 2h56.

“O rescaldo ainda vai demorar, uma vez que o material [plástico] é bastante inflamável. Não há feridos, mas um bombeiro teve de ser assistido por exaustão”, indicou a mesma fonte.

ÀS 8h, estavam no local 53 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 21 veículos, e a Guarda Nacional Republicana (GNR).