Figueira da Foz: a nova vida da piscina em frente ao mar, sem pranchas nem concursos

No lugar onde há 70 anos nasceu a piscina-praia, junto ao Grande Hotel da Figueira, acaba de abrir ao público a Piscina-Mar, depois de vários anos encerrada. Fica a faltar a reabilitação do complexo.

Abriu sem festa de inauguração, de modo quase discreto, pouco ao estilo do presidente Santana Lopes. Desde o dia 15 de Julho que está em funcionamento a Piscina-Mar, no mesmo local onde em 1953 nasceu a Piscina-Praia. No dia da abertura, o autarca - que prometera em campanha reabrir um espaço que negociara para a Câmara, há 25 anos, da primeira vez que foi eleito - afirmou que tal só foi possível “graças à dedicação e empenho das forças próprias”. Trata-se um equipamento com 25m por 15m (300m²) que funciona de segunda a domingo, das 10h00 às 19h30, incluindo um bar de apoio, reaberto agora depois de um caminho sinuoso.