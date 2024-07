Explosão numa conduta de gás em Rio de Mouro, Sintra, faz dois feridos graves

A explosão ocorreu às 15h24 na sequência de obras de reparação de gás, causando “danos avultados” no edifício, segundo o comandante dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins.

Duas pessoas ficaram esta quarta-feira feridas com gravidade na sequência de uma explosão numa conduta de gás em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, disse à Lusa fonte da Câmara Municipal. De acordo com a mesma fonte, há ainda dois prédios de quatro andares cada a "necessitar de avaliação estrutural".

Pelas 18h, a protecção civil ainda se encontrava no local a avaliar as condições estruturais dos prédios afectados pela explosão e a necessidade de os moradores virem a ser realojados pelo município.

Por seu turno, em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins, Joaquim Leonardo, referiu que a explosão ocorreu na sequência de obras de reparação de gás, causando "danos avultados" no edifício.

Os dois feridos graves, trabalhadores da empresa que fazia a reparação do gás, foram transportados para os hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e para o de Cascais.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a explosão ocorreu às 15h24 e estavam às 18h15 no local 44 operacionais, apoiados por 16 veículos.