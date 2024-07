Doadores de Hollywood abandonam ”Dembargo” e apoiam Kamala Harris

Terminou o "Dembargo" de Hollywood sobre doações políticas, já que os principais arrecadadores de fundos e celebridades — da rapper Cardi B à vencedora do Óscar Jamie Lee Curtis e a produtora de TV Shonda Rhimes — dão o seu apoio a Kamala Harris como a próxima candidata democrata à presidência dos EUA.

O alívio e a emoção espalharam-se por Los Angeles, a capital mundial do cinema e da televisão e uma importante fonte de fundos de campanha dos democratas, após a decisão, no domingo, do Presidente Joe Biden de terminar a sua campanha de reeleição no domingo.

O produtor da série de Lost (Perdidos), Damon Lindelof, disse que tinha interrompido o que chamou de "Dembargo" — um apelo para que os apoiantes de Hollywood deixassem de doar dinheiro aos democratas após o desastroso desempenho de Biden no debate com Trump, no final de Junho —, um embargo ao Partido Democrata.

Na rede social Instagram, Lindelof escreveu que sentiu um "profundo alívio, gratidão (...) e, pela primeira vez, um verdadeiro incentivo para a eleição que se aproxima" após a retirada de Biden. "Basta dizer que o Dembargo foi levantado. E aqui. Vamos. Nóóóós! " acrescentou. O produtor não apoiou um candidato democrata em particular, mas outros em Hollywood apoiam Harris.

Hollywood é frequentemente descrita como uma "caixa multibanco para os democratas". Uma angariação de fundos em Junho, organizada pelos actores George Clooney e Julia Roberts, reuniu mais de 30 milhões de dólares, no que a campanha de Biden afirmou ser a maior angariação de fundos democrata da história.

Mas depois do desempenho hesitante de Biden no debate presidencial de 27 de Junho contra o candidato republicano Donald Trump, Clooney e outros apelaram publicamente para que o presidente terminasse a sua campanha.

"Estamos todos a apoiar Kamala Harris! Começámos a trabalhar para ela no momento em que anunciou a sua candidatura", disse Andy Spahn, um angariador de fundos democrata em Hollywood e presidente da empresa de consultoria Gonring, Lin, Spahn, por e-mail.

"Estou com ela"

A herdeira da Disney, Abigail Disney, que tinha apelado à desistência de Biden, disse à CNBC que estava a retomar as suas doações aos democratas e que Harris seria uma excelente candidata.

"Estou com ela", escreveu no X o actor Bradley Whitford, que interpretou um funcionário da Casa Branca na série televisiva The West Wing: Os Homens do Presidente, ao lado de uma fotografia sua com o braço à volta de Kamala Harris.

Jamie Lee Curtis, recente vencedora do Óscar para Melhor Actriz Secundária por Everything, Everywhere, All At Once (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), disse que concordava com a decisão de Biden de apoiar Harris. A cantora Barbra Streisand disse que a vice-presidente "continuará o trabalho de Joe Biden e será uma grande Presidente".

Sherry Bebitch Jeffe, analista política e co-apresentadora do podcast "Inside Golden State Politics", disse que esperava que Harris recebesse um forte apoio financeiro de Hollywood. Uma das razões é que o marido da vice-presidente, o ex-advogado de entretenimento Doug Emhoff, "é muito querido e respeitado" na indústria. "As comportas abrir-se-ão", disse.

Apoio das mulheres afro-americanas

Várias mulheres negras de Hollywood apoiam Harris, que poderá ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos, caso vença as eleições presidenciais de Novembro.

A criadora de Grey's Anatomy (Anatomia de Grey) e Scandal, Shonda Rhimes, publicou uma fotografia sua ao lado de Harris e ofereceu o seu apoio. "Apoiei-a em 2016 quando se candidatou ao Senado, apoiei-a quando se candidatou a vice-presidente e continuo a apoiá-la hoje", escreveu no Instagram a também produtora exclusiva de Bridgerton.

A actriz Viola Davis, que recentemente lançou uma editora para dar a conhecer autores desconhecidos, citou no Instagram o discurso da líder dos direitos civis e política democrata Barbara Jordan, em 1977, na sua formatura em Harvard: "O que as pessoas querem é simples. Querem uma América tão boa como a sua promessa", escreveu Davis ao lado de uma fotografia de Biden e Harris a caminharem juntos e a rirem-se. "Estou com ela!", acrescentou com um emoji de punho preto e vários corações azuis, a cor dos democratas.

Sheryl Lee Ralph, a actriz da sitcom Abbott Elementary, publicou uma fotografia sua ao lado de Harris e escreveu: "Quando ela ganha, nós ganhamos!"

As mulheres negras são uma parte fundamental dos apoiantes mais dedicados de Harris, conhecidos colectivamente como KHive, explicou Sherry Bebitch Jeffe, professora de políticas públicas e comunicação da University of Southern California. "As mulheres negras são o eleitorado democrata mais leal neste momento", disse. "E as mulheres estão muito entusiasmadas. "

Tina Knowles, a mãe da cantora Beyoncé, expressou o seu entusiasmo por uma candidatura de Harris, chamando-lhe "nova, jovem e desafiante". "Vocês pediram-no e o nosso Presidente Biden fez o que era melhor para o país! Colocando o ego pessoal, o poder e a fama de lado", escreveu no Instagram ao lado de uma fotografia dela com Harris.

A rapper Cardi B lembrou que, em Junho, já tinha apelado a uma candidatura de Kamala Harris, após o fracasso do debate de Biden. "Hahahahaha, vamos! Já vos tinha dito que Kamala devia ser a candidata de 2024", escreveu a artista no antigo Twitter.