Clooney apoia Kamala Harris depois de ter insistido na saída de Biden

O actor George Clooney é, em Hollywood, um dos mais importantes angariadores de fundos para o Partido Democrata. Por isso, quando fez um apelo público para que o presidente Joe Biden desistisse da reeleição, a campanha de Biden estremeceu. Agora, endossou a vice-presidente Kamala Harris como candidata do partido para a eleição presidencial de Novembro.

Biden anunciou desistir da campanha para a reeleição, no domingo, na sequência da pressão dos democratas no Congresso e dos principais doadores, como Clooney, que ficaram perturbados com o desempenho desastroso do Presidente no debate de Junho. E Harris tornou-se a presumível candidata democrata na segunda-feira, ao garantir a maioria dos delegados à convenção do partido em Agosto.

Numa declaração, emitida nesta terça-feira, Clooney disse que Biden “mostrou o que é a verdadeira liderança”, avaliando que, ao se afastar da corrida, o Presidente “está a salvar a democracia mais uma vez”. E garantiu o seu apoio a Kamala Harris: “Estamos todos muito entusiasmados por fazer tudo o que pudermos para apoiar a vice-presidente Harris na sua missão histórica.”

O apoio do actor reforça a posição já anunciada por muitas estrelas de Hollywood, há muito descrita como uma “caixa multibanco para os democratas”. Em Junho, uma angariação de fundos organizada por Clooney e Julia Roberts reuniu mais de 30 milhões de dólares (27,6 milhões de euros) no que a campanha de Biden afirmou ser a maior recolha de fundos da história dos democratas.