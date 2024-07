Beyoncé dá luz verde a Kamala Harris para utilizar música Freedom na campanha presidencial

Quando Kamala Harris entrou na sede de campanha pela primeira vez desde os acontecimentos deste fim-de-semana, não o fez ao som de uma música qualquer. Ouvia-se Freedom, de Beyoncé. A escolha não foi ao acaso: Freedom é uma música retirada do aclamado álbum de 2016 de Beyoncé, Lemonade. Com a participação de Kendrick Lamar, tornou-se um hino não oficial dos protestos depois da morte de George Floyd às mãos da polícia de Minneapolis.

Segundo escreve a CNN, a equipa de Harris obteve luz verde para utilizar a música poucas horas antes de a possível candidata entrar na sua sede de campanha, na segunda-feira à noite. Beyoncé, conhecida por manter directrizes rígidas no que toca à autorização para utilização da sua música, deu aprovação rápida à campanha de Harris, que poderá utilizar a música até ao fim da corrida presidencial.

Embora Beyoncé não tenha endossado oficialmente nenhum candidato até agora, a cantora já demonstrou o seu apoio a vários candidatos democratas ao longo dos anos. Em 2013, cantou o Hino Nacional na tomada de posse do Presidente Barack Obama. Em 2016, Beyoncé e o marido, Jay-Z, actuaram num comício durante a campanha de Hilary Clinton. “Quero que a minha filha cresça a ver uma mulher a liderar o nosso país", referiu, na altura. E em 2020, a cantora endossou a campanha Biden-Harris ao publicar um vídeo no Instagram em que estava a utilizar uma máscara com o nome dos dois candidatos e a apelar ao voto.

Pouco depois de Joe Biden ter anunciado que se ia retirar da corrida presidencial, a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, fez uma publicação no Instagram para demonstrar o seu apoio à candidatura de Kamala Harris. “Nova, jovem, perspicaz, enérgica. Deixar o ego pessoal, o poder e a fama de lado. Essa é a definição de um grande líder. Obrigada, Presidente Biden, pelo seu serviço e pela sua liderança. Vamos lá, Vice-Presidente Kamala Harris para Presidente", escreveu a mãe da cantora.

E desde domingo, foram várias as celebridades que se mostraram "animadas e motivadas" para investir o seu dinheiro em Harris. Grandes nomes da música, cinema e das artes em geral já deram o seu apoio público à candidata através das redes sociais. A actriz Jamie Lee Curtis disse que Harris é “confiável e uma defensora feroz dos direitos das mulheres e das pessoas de cor”, enquanto Barbra Streisand escreveu que “continuará o trabalho de Joe Biden e será uma grande Presidente”.

Depois de escrever um artigo de opinião no New York Times a pedir a Joe Biden que abandonasse a corrida à Casa Branca, George Clooney já veio a público dar o seu apoio a Kamala Harris. “O presidente Biden mostrou o que é liderança de verdade. Está a salvar a democracia mais uma vez. Estamos todos muito animados para fazer o que pudermos para apoiar a vice-Presidente Harris na sua jornada histórica.”

Enquanto Harris recebeu autorização oficial de Beyoncé para utilização a sua canção, a campanha de Donald Trump continua a suar para encontrar músicos dispostos a deixá-lo utilizar a sua música. Adele, Bruce Springsteen, Neil Young, Pharrell, Queen, Rihanna e White Stripes, escreve o The Guardian, não deram autorização a Trump para utilizar as suas canções.