Lisboa-Cairo: Egyptair volta a Portugal

Aeroporto de Lisboa com nova rota, nova companhia aérea; ou melhor, novo regresso: a companhia de bandeira do Egipto está de volta depois de anos de ausência.

Com um primeiro voo esta terça-feira, por sinal dia nacional do Egipto, e uma cerimónia oficial de boas-vindas no aeroporto de Lisboa, aí está nos ares lusos, novamente a Egyptair.

A companhia de bandeira do Egipto regressa a Portugal, depois de anos de ausência, o que leva mesmo a gestora aeroportuária a defender que este regresso se deve a "vários anos de um excelente trabalho da companhia aérea e da ANA - Vinci".

Lisboa passa assim a contar com dois voos semanais de e para o Cairo. "Uma rota importante", refere a ANA em comunicado, "entre duas capitais históricas", que "cria uma porta de entrada para os viajantes explorarem as ricas paisagens culturais, históricas e económicas de ambos os países".

Os voos entre Lisboa e Cairo duram cerca de 5 horas e 20 minutos. A rota está prevista para realizar-se até 27 de Outubro.

Foto dr

A Egyptair serve actualmente "mais de 70 destinos em todo o mundo" e “a nova operação para Lisboa faz parte do plano de expansão" da empresa, diz Amr Adawy, vice-presidente comerciail da companhia. Além de integrar a Star Alliance, e somando as companhias parceiras, facilita voos de e para "mais de 130 destinos", tornando-se uma forte concorrente nas rotas de África ou Médio e Exdtremo Oriente. Garantidas, claro, estão ligações a âncoras turísticas do Egipto, de Luxor e Assuão a Sharm El-Sheikh ou Hurghada, com "uma série de frequências diárias".

A companhia lançou entretanto uma campanha para marcar a estreia de Lisboa-Cairo, anunciando um "desconto especial de 50% para reservas no primeiro voo" (via site ou agentes).