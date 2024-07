A “feira franca mais antiga do país”: aos 751 anos, a São Bartolomeu de Trancoso bate recordes

A Feira de São Bartolomeu que se realiza de 9 a 18 de Agosto em Trancoso, no distrito da Guarda, conta este ano com mais expositores, ultrapassando os 200, assumindo-se como um evento de referência regional.

"É a feira franca mais antiga do país criada em 1273. É um dos maiores eventos comerciais do distrito da Guarda e uma referência regional para todo este território", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador.

O autarca apontou que é um evento que atrai milhares de pessoas, que se realiza num espaço com excelentes condições e que acontece muito perto do centro histórico de Trancoso, Aldeia Histórica de Portugal.

Amílcar Salvador realçou que o espaço da feira está "completamente cheio" e que este ano o evento conta com mais expositores, ultrapassando as duas centenas. Haverá 150 expositores no exterior e cerca de 70 no Pavilhão Multiúsos.

No certame que este ano assinala a 751.ª edição haverá tasquinhas, artesanato, mostra de actividades económicas, diversões e exposição de maquinaria agrícola. A par da componente expositiva, a Feira oferece um cartaz de espectáculos que o autarca considera ser de "excelência".

O programa inclui concertos dos Calema (dia 9), GNR (dia 10), Quim Roscas Zeca Estacionâncio (dia 11), Karetus (dia 12), Emanuel (dia 13), Sara Correia (dia 14), Zé Amaro (dia 15), Nininho Vaz Maia (dia 16), The Gift (dia 17) e Sons do Minho (dia 18).

"Estão reunidas todas as condições para ser um grande evento", sustenta Amílcar Salvador.

O presidente da Câmara de Trancoso realça que a Feira de São Bartolomeu tem uma grande importância para toda a economia do concelho e da região.

"É uma oportunidade grande para muitos expositores realizarem muitos contactos. Podem até não concretizar negócio naquela hora, mas naturalmente é uma oportunidade grande para promover e divulgar cada uma das empresas", reforçou.

A realização do certame representa um investimento de 400 mil euros. Amílcar Salvador admite que é uma verba significativa, mas considera que o retorno "é muito grande para todos".

O autarca diz ter indicadores sobre o movimento gerado ao nível do alojamento e da restauração durante a realização da Feira. "Sabemos que neste mês de Agosto com a realização da feira a nível de levantamentos e pagamentos nas instituições bancárias há um aumento muto significativo. Estaremos a falar em mais de um milhão de euros do que nos outros meses", sublinhou.

O evento tem um bilhete geral de 20 euros para os dez dias do evento e as entradas para os espectáculos custam entre três e cinco euros. Este ano serão colocados ecrãs no Pavilhão Multiúsos para que os expositores e visitantes possam assistir aos concertos que se realizam no recinto.