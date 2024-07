O Dia da Gastronomia de Portugal celebra-se na Sertã

No Dia da Gastronomia – Património Cultural, a 26 de Julho, debate-se o potencial da gastronomia, celebra-se a sabedoria na cozinha, mas também se celebra o cabrito no forno comunitário da Sertã.

Há 24 anos, a gastronomia portuguesa foi elevada a Bem Imaterial do Património Cultural de Portugal. É para celebrar este dia, dedicado a "um dos pilares da matriz da cultura nacional", que a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) decidiu começar a dedicar um dia à celebração da gastronomia

É assim que a 26 de Julho, pelo segundo ano, há festa e conversas à mesa. Depois de Mafra em 2023, desta feita, é na Sertão, na Casa de Espectáculos e da Cultura local. Cabeça-de-cartaz: o cabrito - para conversar e, claro, comer.

A escolha da Sertã, diz a AHRESP, passa por "olhar para o território português de uma forma mais inclusiva e coesa", que é, como quem diz, "combatendo uma visão centralizadora". Isto, naturalmente, a par de "mostrar o que de melhor tem a gastronomia do nosso país".

Tendo como cenário a zona dos Lagos do Zêzere, partilhada pela Sertã e mais oito municípios, esta "homenagem" à gastronomia nacional e regional inclui um programa de mesas-redondas onde se vai conversar sobre história gastronómica, pastoreio e agricultura; sobre a importância dos acompanhamentos ou um dilema apetitoso, "Assado, guisado ou grelhado?".

O painel é muito diversificado e inclui participantes como, entre outros profissionais, o pastor João Pires ou os chefs Vítor Sobral e Óscar Geadas; Duarte Gomes Marques, presidente da Aguiar Floresta; o professor e investigador Rui Lopes; Helena Real, secretária-geral da Associação Portuguesa da Nutrição; Alexandra Fernandes, da Campicarn; Telma Santos, do projecto DOM Casel Iguarias; Joana Pereira, proprietária do restaurante Casa da Ti Augusta e o jornalista Edgar Pacheco (PÚBLICO, Fugas, Terroir).

As conversas prometem ser saborosas mas o final do evento é que vai ter o verdadeiro sabor da terra: termina com a "confecção e degustação do cabrito no forno comunitário da Sertã" (16h30).

Na sessão, participam também Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo; autarcas locais e representantes da AHRESP . Mais informações e programa completo no site oficial.