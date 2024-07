Eleve a sua noite de Verão

Os finais de tarde e as noites quentes de Verão pedem uma bebida refrescante e elegante, com toques e aromas que façam sentir que os momentos mais esperados e bonitos do ano são eternos. E não é preciso ser um experiente bartender ou um conhecedor exímio de bebidas para saber qual a melhor conjugação de sabores porque os especialistas de Beefeater não nos deixam a fazer bebidas às escuras.

"Eleve a sua noite" é o desafio lançado pela nova versão do clássico Beefeater London Dry, o Beefeater Black, que promete ser a bebida refrescante que irá acompanhar as longas noites de Verão.

No paladar, Beefeater Black revela-se fresco, leve e herbal, mantendo o estilo clássico com o zimbro em destaque.

Com dois novos botânicos – o tomilho e a lúcia-lima –, a receita de Beefeater Black criada pelo master distiller mais conceituado do mundo, Desmond Payne, realça os sabores herbais que permitem elevar a experiência de beber um Beefeater. Por isso, conte com os sabores característicos de Beefeater como o zimbro, amêndoa, ou casca de limão e laranja. Afinal, não se mexe no que é vencedor.

Como preparar o beefeater perfeito? Siga estas instruções passo-a-passo: 1. Escolha um copo

2. Encha com bastante gelo

3. Junte 50 ml de Beefeater Black

4. Se seguida, junte 200 ml de água tónica

5. Finalize com uma rodela de limão

Este gin mantém o espírito urbano londrino da marca, o que o torna ideal para ser desfrutado de forma contemplativa, dedicando o tempo necessário para descobrir e apreciar todas as suas nuances. Com a tradição e a inovação a caminharem em conjunto, esta nova bebida chega ao mercado para responder às necessidades do seu consumidor.

Numa homenagem aos guardiões da lenda de protecção da Torre de Londres, o novo Beefeater Black transforma a sua noite numa experiência de pura energia electrizante, requinte e liberdade. Que como o calor e o Verão tanto pedem, proporciona o ambiente ideal para conversas sem hora ou danças de ritmo atrapalhado.

Ao Beefeater Black foram adicionados dois novos botânicos selecionados artesanalmente: o tomilho e a lúcia-lima, que dão maior ênfase às notas herbais.

Torne as noites de Verão inesquecíveis ao elevá-las a um novo patamar. Como? É só seguir a receita perfeita - num copo com bastante gelo, junte Beefeater Black – afinal, é o protagonista desta festa –, água tónica e uma rodela de limão. No final, terá a melhor bebida da estação.

Este novo Beefeater Black encontra-se disponível em supermercados por com PVPR de 25,49€​.

Uma história com mais de 200 anos Foto Inicialmente Destilaria Chelsea, aberta em 1820, a Beefeater Gin foi criada por James Burrough e começou por produzir licores, gins de fruta e ponches. Só mais tarde, em 1876, é criada a bebida que é, até hoje, a imagem de marca da Beefeater – o Beefeater London Dry Gin. Daí para a frente, somam-se sucessos – como nos Estados Unidos, a partir de 1963 –, a mudança para um dos locais mais famosos de Londres, o bairro de Kennington, e as diversas reinvenções de uma bebida intemporal, adicionando sabores e criando edições limitadas, como o Beefeater Burrought’s Reserve, produzido em 2013, com apenas 268 litros produzidos. Desde 1995, o mais famoso master distiller de gins do mundo, Desmond Payne, é o líder da Beefeater Gin.

Seja responsável e beba com moderação.