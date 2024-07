A dois anos e meio do fim, PRR tem 5% dos investimentos concluídos

Mais medidas dentro do planeado, mas também mais investimento atrasado, mais pontos críticos, investimentos na Saúde e na Cultura globalmente preocupantes, autarcas que desconhecem o que se está a fazer nos seus concelhos e poucas melhorias na informação do portal Mais Transparência. Este é o retrato geral do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Portugal, de acordo com o quarto relatório de avaliação divulgado esta quarta-feira, em Lisboa, pela Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA), que chegou a contas preocupantes: a dois anos e meio do do fim do PRR, cinco investimentos (5% do total) estão concluídos.

